النائب إبراهيم حسين: ترحيب مصر بالانضمام لمجلس السلام يعكس دورها المحوري في دعم الاستقرار

قال النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو مجلس النواب، إن ترحيب الدولة بالدعوة الموجهة إليها للانضمام إلى مجلس السلام يؤكد بوضوح المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها مصر، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم جهود الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح "حسين"، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة المصرية الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية، المرتكزة على دعم الحلول السلمية، واحتواء الأزمات، والعمل على إنهاء الصراعات، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأضاف أن مصر منذ بداية الأزمة لعبت دورًا محوريًا ومسئولًا في الدفع نحو وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية، وهو ما يمنحها ثقلًا خاصًا داخل أي إطار دولي يُعنى بصناعة السلام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى مجلس السلام يمثل إضافة حقيقية لجهوده، في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من خبرات سياسية ودبلوماسية متراكمة، مشددًا على أن الدور المصري سيظل داعمًا لتحقيق سلام عادل وشامل، وحماية حقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.