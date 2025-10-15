توصلت باكستان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض بقيمة 2ر1 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين. وستحصل البلاد على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ.

وقال صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في بيان له، أن الاتفاق المبدئي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق حتى يتم صرف الأموال لباكستان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموافقة الأولية تقدم دعما مطلوبا لهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بعد أن ألحقت الأمطار الموسمية المدمرة أضرارا بالقطاع الزراعي، وأثرت على حياة 7 ملايين شخص، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص.

وقدّرت بعثة مراجعة صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية الحالية حتى 30 يونيو المقبل بما يتراوح بين 25ر3% و5ر3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب دمار الفيضانات الأخيرة، في حين كانت التوقعات السابقة 6ر3%. وتقول الحكومة الباكستانية إنها قد تحتاج إلى مساعدة من المانحين الدوليين لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.

وقال صندوق النقد في بيان صدر الليلة الماضية: "إن السلطات ملتزمة بمواصلة الجهود المالية لتعزيز المالية العامة مع تقديم الدعم لضحايا الفيضانات الأخيرة". وأضاف أنه في حين أن الفيضانات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مؤقتا، فإن البنك المركزي للبلاد مستعد للتحرك إذا تسارع التضخم أو ضعفت الثقة في استقرار الأسعار.

يأتي الاتفاق الأولي في أعقاب استمرار المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي بعد زيارة بعثة من الصندوق، بقيادة إيفا بيتروفا، إلى كراتشي وإسلام آباد في الفترة من 24 سبتمبر الماضي إلى 8 أكتوبر لتقييم برامج القروض.