مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ينتقد عدم منح نوبل للسلام لترامب: لجنة الجائزة تفضل السياسة على السلام

أعرب البيت الأبيض عن استيائه من عدم منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما لجنة نوبل بأنها "تفضل السياسة على السلام".

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن ترامب، سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب.

وأضاف أن ترامب، "لديه قلب إنساني، ولن يكون هناك شخص مثله مرة أخرى يستطيع تحريك الجبال بإرادته"، على حد تعبيره.

واعتبر تشيونج، أن أعضاء لجنة نوبل: "أثبتوا أنهم يفضلون السياسة على السلام" بعد تجاهلهم للرئيس الأمريكي، رغم جهوده التي بذلها لوقف الحروب، بحسب قوله، ومساعي عددٍ من قيادات الحزب الجمهوري وزعماء بالعالم، ورغبة ترامب المعلنة في الفوز بالجائزة.

وفي وقت سابق الجمعة، فازت الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، "تقديرا لنضالها من أجل تعزيز الحقوق الديمقراطية" في بلادها.

- ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

ورشحت باكستان، ترامب، لجائزة نوبل للسلام عام 2026، تقديرا "لدوره الدبلوماسي وقيادته" خلال التوتر العسكري الأخير مع الهند.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، وسلم رسالة الترشيح لترامب.

كمبوديا بدورها رشحت ترامب لجائزة نوبل للسلام لمساهمته في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الاشتباكات الحدودية مع تايلاند.

وأعلن زعماء خمس دول إفريقية هي: الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال، دعمهم لترشيح ترامب، لجائزة نوبل للسلام لمساهماته في السلام العالمي.

كما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أنهما يفكران في ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لمساهماته في السلام الإقليمي.