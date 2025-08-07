ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا القبض على صانع محتوى لنشره فيديوهات تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.



وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على "خالد الرسام" صانع محتوى، وقالت وزارة الداخلية إنه فى إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة تمثل خروجاً على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

تم ضبط المذكور (مقيم بمنطقة مغاغة بالمنيا)، وضُبط بحوزته (سلاح نارى "غير مرخص"، كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.