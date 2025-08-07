رافق الإعلامي نشأت الديهي، عملية نفذتها القوات المسلحة لإسقاط المساعدات جوًا على قطاع غزة.

وظهر الديهي، على متن الطائرة قائلًا إنها أعلى شاطئ غزة تمهيدا لإسقاط المساعدات الغذائية على قطاع غزة.

وأضاف أن ما يراه (بشأن غزة) أنها عبارة عن مدينة من الركام، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل المشهد بهذه الدرجة رغم أن الصور ترد من القطاع وتوثق حجم الدمار.

وأشار إلى أن الوضع في غزة أصعب وأخطر من كل ما يمكن تخيله، موضحًا أن الكاميرات تفشل في نقل رائحة الخراب.

ونوه الديهي، بأنه في غزة لا يوجد إلا رائحة الخراب وحجم هائل من الركام، وهو العنوان الوحيد لغزة المنكوبة، مشددا على أن جميع محافظات غزة تحولت إلى أثر بعد عين وإلى مدن للأشباح.

ووثق الديهي بعدسة برنامجه «بالورقة والقلم» عبر شاشة «Ten»، عملية إنزال المساعدات، واصفًا مدينة غزة التي ظهرت أمامها من أعلى الطائرة بأنها مدينة الركام والأشباح.





ويوم الأربعاء، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن 12 طائرة نقل عسكرية أقلعت على مدار الثلاثة أيام الماضية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع استمرار المساعى المصرية لتدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات للقطاع برًا.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الجهود التى تعين سكان قطاع غزة على الأوضاع المأساوية فى ظل النقص الحاد لكل الاحتياجات الإنسانية.