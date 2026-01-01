روهر مدرب بنين: نؤمن بفرصتنا للفوز على مصر في أمم إفريقيا

شدد الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب بنين، على صعوبة المباراة المقبلة أمام المنتخب الوطني المصري، في بطولة أمم إفريقيا، متمسكًا بفرصة بلده في التأهل للدور ربع النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره بنين في السادسة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وقال جيرنوت روهر في تصريحات للصحفيين: «في دور الـ16 سنلعب أمام مصر، منتخب كبير وبالطبع ستكون مباراة رائعة، ونحن سعداء بهذه المواجهة خاصة وأننا نعرف اللاعبين الكبار الذي يمتلكهم المنتخب المصري، ليس فقط محمد صلاح ولا مرموش ولا ترزيجيه، الفريق كله جيد واللاعبون مميزون».

وأضاف: «لدينا 3 لاعبين في منتخبينا لعبوا في مصر في فرق جيدة لذلك نحن نعرف الكرة المصرية ونعلم مدى صعوبة الكرة المصرية وقوتها».

وأوضح: «ولكن أنا أثق في لاعبينا ولدينا فرصتنا في المباراة، نعم نحن سعداء بالتأهل لدور الـ 16 وبالطبع الفوز الذي حققناه أمام بوتسوانا هو انتصار تاريخي في مشاركات بنين بأمم إفريقيا، ولكن الآن نريد أن نكتب تاريخًا جديدًا لبنين في كأس الأمم الإفريقية».

وكشف: «إنها المشاركة الرابعة لي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، سبق أن شاركت مع الجابون والنيجر ونيجيريا، وشاركت مع نيجيريا في بطولة 2019 في مصر».