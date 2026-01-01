 عشرات القتلى ونحو 100 مصاب في حريق بمنتجع تزلج سويسري - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 5:21 م القاهرة
عشرات القتلى ونحو 100 مصاب في حريق بمنتجع تزلج سويسري

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 4:27 م

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم، وأصيب نحو 100 آخرين في حريق اندلع خلال حفل ليلة رأس السنة بمنتجع التزلج السويسري كرانس - مونتانا.

