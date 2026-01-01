وزير ليبي: هناك تعاون رفيع المستوى مع تركيا بشأن الطائرة المنكوبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، الخميس، وجود تعاون رفيع المستوى بين أنقرة وطرابلس في التحقيق بحادث الطائرة المنكوبة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، أعرب الشهوبي عن شكره لتركيا حكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب ليبيا خلال هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح أنه بمجرد ورود أنباء عن سقوط الطائرة الليبية، أوعز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للسلطات المختصة في البلاد بالعمل بتنسيق كامل مع نظيرتها التركية.

ولفت إلى أن التحقيق في الحادث مستمر بمشاركة فرق فنية دولية، وأنهم سيعلنون نتائج التحقيق للرأي العام فور التوصل إلى أي نتيجة.

وقال الشهوبي في تصريح للأناضول، عقب المؤتمر الصحفي، إنه لا يمكن تقدير موعد انتهاء التحقيق نظرا لوجود العديد من العمليات الفنية.

وأضاف: "هناك تعاون رفيع المستوى بين السلطات الليبية والتركية. وفي هذا السياق، نتقدم بالشكر للحكومة والشعب التركيين على وقوفهم إلى جانب الدولة الليبية وشعبها خلال هذه الظروف الصعبة".

وأسفر سقوط الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، قرب العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، عن مصرع رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.

والسبت، وصلت إلى مطار طرابلس الدولي، جثامين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة، حيث أقيمت مراسم تأبين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.