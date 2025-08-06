وصف الدكتور حسين عبد الهادي، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، تأثير قرار إلغاء تكليف طب الأسنان بدءا من 2025بـ «الكارثي».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن القرار سيطبق على ما يقرب من 4 أو 5 دفعات كانت تدرس بالفعل داخل الكليات، وأولها دفعة 2023، التي كان طلابها في السنة النهائية بالبكالوريوس، وأنهت امتيازها في 2024؛ وكان من المفترض أن تتسلم تكليفها خلال 2025.

وتابع: «لا يجب أن نُطبق أثر القرار على الطلاب الموجودين في الكليات، إذا طبقناه على من سيلتحقون بالكلية اعتبارا من 2022، فيجب أن يكون لديهم الخيار، وعلى علم بأنهم لن يكونوا مُكلَّفين وقت التخرج؛ لكن تطبيق هذا القرار على الطالب وهو في سنته النهائية؛ كان قرار ظالم بشكل كبير جدًا».

وأشار إلى اعتراض النقابة على تطبيق القرار على الطلاب الذين كانوا ملتحقين بالكليات بالفعل، لافتا إلى رد وزارة الصحة بعدم وجود احتياج لأطباء جدد، على الرغم من إصدارها إحصائية عام 2019؛ تفيد بوجود عجز 38 ألف طبيب أسنان.

وأوضح أن الإحصائية كانت السبب وراء موافقة وزارة التعليم العالي على مضاعفة عدد كليات طب الأسنان في مصر من 42 كلية عام 2018 إلى 84 كلية في الوقت الحالي.

وأضاف أن النقابة قدمت حلولا للوزارة لحل الأزمة، بزيادة عدد الأسرة، موضحا أن إحصائيات النقابة تشير إلى أن إجمالي عدد كراسي الأسنان في مصر 5800 كرسي، منها 2000 كرسي معطل.

وذكر أن المعدل العالمي يتطلب وجود كرسي لكل 2000 مواطن، بما يعني أن مصر تحتاج إلى 60 ألف كرسي وفقا للتعداد، أي أن هناك عجزا يصل إلى 56 ألف كرسي، لافتا إلى رد الوزارة بأن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت.

وكشف عن موافقة «اللجنة العليا للتكليف» على مقترح النقابة لحل أزمة التكليف؛ ولكنه «لم يطبق حتى الآن»، مشيرا إلى مطالبة النقابة بـ «فصل ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف طبيب رفضوا استلام التكليف أو استلموه وانقطعوا عنه».

وأكد أن تنفيذ المقترح من شأنه أن يستوعب خريجي دفعتي 2023 و2024 على الأقل، و«يحل نصف المشكلة»، على أن تتبقى دفعتي 2025 و2026، قائلا: «حاولنا تقديم حلول حتى لا يقع ظلم على أولادنا؛ لكن حتى الآن لا يوجد قرار واضح يحفظ حقوقهم».

وأكد أن تركيب 5000 كرسي أسنان جديد خلال عامين؛ من شأنه أن يسمح باستيعاب 40 ألف طبيب آخر وحل مشكلة الدفعات المتبقية.