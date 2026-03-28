إيران تحذر: أي هجوم أمريكي في مضيق هرمز سيؤدي إلى إغلاقه لأجل غير مسمى

حذر مصدر رفيع في الأمن الإيراني، اليوم السبت، من أن أي عملية عسكرية أمريكية في مضيق هرمز ستؤدي إلى إغلاقه "إلى أجل غير مسمى".

وقال المصدر، وفق وكالة "نوفوستي" نقلًا عن "تسنيم": "أي عملية عسكرية في مضيق هرمز ستؤدي إلى إغلاقه بالكامل لأجل غير مسمى".

وأشار إلى أنه في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية ضد إيران، فسيكون لدى طهران مبرر قانوني لاتخاذ إجراءات مماثلة لصد هذا التهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق تسمية ساخرة على الممر، واصفًا إياه بـ"مضيق ترامب"، في إشارة إلى أهمية المضيق في سياق التصعيد الحالي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا، ما يجعله نقطة ارتكاز رئيسية في الصراع الدائر منذ 28 فبراير، خاصة مع تأثير أي تهديد بإغلاقه على أسواق الطاقة العالمية.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بإرسال نحو 10 آلاف جندي إضافي، وسط مخاوف من عملية برية محتملة تستهدف جزيرة خرج الإيرانية، التي تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات النفط الإيراني.