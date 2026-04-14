نائبة رئيس وزراء إسبانيا: سياسات ترامب كارثة على حقوق الإنسان

- نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز:

قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، إن ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى اليوم في العالم له عواقب خطيرة جدا، ويعد كارثة على حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلت بها دياز لمجموعة من الصحفيين الأجانب بينهم مراسل الأناضول.

وأضافت دياز: "ترامب ليس شخصا غبيا، بل يعرف جيدا ما يفعله، هدفه واضح جدا، يريد القضاء على حقوق العمال التي تحمي عالم العمل، والنقابات.. وهذا سيكون تراجعا خطيرا جدا للعالم ولإسبانيا".

وتابعت: "ما فعله دونالد ترامب بالعالم له نتائج خطيرة للغاية".

كما اعتبرت تصريحات ترامب بشأن بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، بأنها "خطأ تاريخي كبير".

ومساء الأحد، شن ترامب، هجوما لاذعا على بابا الفاتيكان، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات الإدارة الأمريكية، ولا سيما في ما يتعلق بالحرب على إيران.

وأردفت دياز: "البابا قائد دولة يدافع عن السلام، ورئيس الفاتيكان، وهو أيضًا زعيم ديني للمؤمنين.. سواء كان ترامب مؤمنا أم لا، فهذا غير مهم.. ما قاله عن البابا ينم عن عدم احترام".

وذكرت دياز، أنها واحدة من الوزراء الإسبان الذين مُنعوا من دخول إسرائيل بسبب تصريحاتهم المناهضة لها.

وقالت في هذا الصدد: "بالنسبة لي، ليس الأهم أن تفرض إسرائيل حظرا عليّ، بل أن المفوضية الأوروبية لم ترد، ولم تفعل شيئًا للدفاع عن وزير من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لم يرد أيضا على تهديدات ترامب، مضيفة: "ترامب قال بوضوح قبل عيد الميلاد ما سيفعله تجاه الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية الأوروبية لم ترد بعد ولم تقم بما يجب عليها القيام به".

وأكدت دياز، أن الحكومة الإسبانية مستعدة لمواجهة تهديدات ترامب بقطع التجارة مع إسبانيا، وأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة.

وختمت قائلة إن "إسبانيا تقود العالم في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي".