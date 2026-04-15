 الجيش الأمريكي: لا توجد سفن تتجاوز حصار مضيق هرمز وأعدنا 6 سفن
الأربعاء 15 أبريل 2026 12:13 ص القاهرة
الجيش الأمريكي: لا توجد سفن تتجاوز حصار مضيق هرمز وأعدنا 6 سفن

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 11:26 م

قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي لمضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من سريانه، وإن ست سفن تجارية امتثلت لتوجيهات العودة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، على موقع "إكس"، أن السفن الست عادت إلى ميناء إيراني في خليج عمان.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن أكثر من 10 آلاف من أفراد الجيش ، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وأكثر من 100 طائرة، ينفذون مهمة فرض حصار على السفن التي تدخل وتغادر الموانئ الإيرانية.

وينطبق الحصار، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين، على جميع عمليات الشحن التي يكون ميناء إيراني نقطة انطلاقها أو وجهة لها، بما في ذلك الموانئ الإيرانية في الخليج وخليج عمان.

ولا تتأثر السفن التي لا تستخدم هذه الموانئ بالإجراء الأمريكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحصار بعد محادثات فاشلة في إسلام آباد بين واشنطن وطهران.

والهدف هو منع إيران من الحصول على دخل من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.

