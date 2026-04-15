سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة: تفاصيل الجولة المقبلة من المحادثات مع إسرائيل ستُعلن في الوقت المناسب

قالت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة إن موعد ومكان الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة مع إسرائيل "سيُعلنان في الوقت المناسب"، مؤكدة أن الاجتماع التمهيدي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، كان "بناءً".

وأوضحت السفيرة ندى حمادة معوض، في بيان عقب أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود: "دعوت إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى منازلهم"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت: "كما دعوت إلى اعتماد إجراءات عملية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي لا يزال لبنان يعاني منها نتيجة الصراع المستمر".

وأكدت السفيرة أنها شددت على "الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024".

وتابعت: "أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة أراضينا وسيادة الدولة".

وتوجهت السفيرة بالشكر للولايات المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع.

وانطلقت في واشنطن، الثلاثاء، محادثات سلام بين لبنان وإسرائيل هي الأولى من نوعها منذ العام 1993، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنها "فرصة تاريخية".

وبعد ربع ساعة من بدء المحادثات، أعلن حزب الله اللبناني قصفه 13 منطقة في شمال إسرائيل بدفعات صاروخية متزامنة.

وقال روبيو لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي، يحيئيل ليتر، والسفيرة اللبنانية، ندى حمادة معوض، في وزارة الخارجية: "إنها فرصة تاريخية.. ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا".



