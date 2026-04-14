إسرائيل تهاجم 72 منطقة لبنانية اليوم وتوقع 19 شهيدا

شنت إسرائيل، منذ فجر الثلاثاء، هجمات جوية ومدفعية على 72 مدينة وبلدة ومنطقة في لبنان، ما أدى إلى استشهاد 19 شخصا وإصابة 28.

وذلك وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية، ووكالة الأنباء الرسمية حتى الساعة 19:30 تغ.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

ويأتي هذا الهجوم العنيف بالتزامن مع انعقاد محادثات مباشرة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، اتفق خلالها الجانبان على بدء مفاوضات سلام يُحدد مكانها وزمانها في وقت لاحق.

وشكل الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى واسع النطاق بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993.

- قصف جوي ومدفعي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض عدة مناطق جنوبية اليوم، لقصف جوي منها مدينة صور، وبلدات: زوطر الشرقية، الشبريحا، عيتيت، القليلة، صديقين، جباع، البازوزية، كفردونين، جويا، قبريخا، عبا، خربة سلم، برج قلاويه، دير قانون النهر، الخيام، طيردبا، ديركيفا.

إضافة إلى بلدات: شمع، شبعا، عدلون، أرنون، حوش، قلويه، عربصاليم، أنصارية، النبطية الفوقا، دير أنطار، بافليه، جبال البطم، الشهابية، الريحان، صريفا، بليدا، العباسية، زبقين، صير الغربية، قانا، حانين، بيت ياحون، الصوانة، الغندورية.

بجانب مناطق المحمودية، العاصي، الحوش، والمنطقة بين عين بعال وعيتيت، وطرق "المصيلح - النبطية"، "جويا - محرونة"، "العباسية - صور"، "محرونة"، وأوتوستراد بلدة برج رحال، وأرضا مفتوحة بالقرب من جسر القاسمية المدمر، وجسر طيرفلسيه المدمر، وأطراف نهر الليطاني.

بينما تعرضت عدة مناطق جنوبية لقصف مدفعي إسرائيلي منها بلدات: المنصوري، أرنون، كفرتبنيت، كونين، كفررمان، تبنين، تولين، شقرا، صفد البطيخ.

فيما تعرضت مناطق أخرى لقصف جوي ومدفعي معا منها مدينة بنت جبيل، وبلدات: القليلة، حاريص، الجميجمة، برعشيت، الطيري، مجدل سلم.

إلى ذلك، تُسمع بين الحين والآخر أصوات رصاص بشكل متقطع وقذائف صاروخيه في مدينة بنت جبيل ناجمة عن مواجهات ضارية بين عناصر "حزب الله " والجيش الإسرائيلي، وفق الوكالة اللبنانية.

وشرقا، أغارات مقاتلات إسرائيلية على بلدة سحمر وسهل مشغرة.

- حصيلة الضحايا

وبشأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 3 شهداء ومصاب ببلدة سحمر، و3 شهداء في عدلون، وشهيدين وجريح في عربصاليم، وقتيلين في المحمودية، وشهيدين باستهداف سيارة على طريق "المصيلح -النبطية".

إضافة إلى شهيد و8 مصابين في صور، وشهيد و3 مصابين في الشبريحا، وشهيد و3 مصابين في عيتيت، وشهيد وجريحين في القليلة، وقتيل في صديقين، وقتيل باستهداف سيارة على طريق "صور- العباسية".

وشهيد في غارة على دراجة نارية على طريق ببلدة عبا، و7 مصابين بغارة قرب "مجمع الخضرا" الديني في صور، ومصاب في شبعا، وجريحين باستهداف دراجة نارية على طريق "جويا - محرونة".

- أضرار مادية

وحول الأضرار المادية، تسببت سلسلة الغارات على بلدة سحمر الأولى بتدمير ما يزيد عن 10 منازل، فيما تضرر عدد كبير من المنازل في بلدة بافليه جراء غارة أخرى.

وأدت غارة على عدد من المباني السكنية في بلدة حوش إلى أضرار جسيمة في المنازل وشبكات الكهرباء والمحال التجارية، وتسببت غارة على محيط مستشفى تبنين الحكومي بأضرار كبيرة في المستشفى.

كما عمد الجيش الإسرائيلي على هدم ما تبقى من منازل في بلدة ميس الجبل باستخدام آليات وجرافات، ونفذ تفجيرا ضخما في بلدة الخيام.

وفجر الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان الذي وسعت إسرائيل عدوانها عليه في 2 مارس، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 357 شهيدا و1223 جريحا على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس عن ألفين و124 شهيدا و6 آلاف و921 جريحا وأكثر من مليون نازح.