سي بي إس: واشنطن تطالب بتعليق تخصيب اليورانيوم في إيران لمدة 20 عاما

كشف مصدر أمريكي لشبكة "سي بي إس" الإخبارية أن الدبلوماسيين الأمريكيين اقترحوا خلال المحادثات مع إيران في باكستان، التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لمدة لا تقل عن 20 عاما.

وأضاف المصدر أن هذا الطلب الأمريكي جاء مصحوبا بـ"مجموعة من القيود الأخرى".

وبحسب ما أفادت به الشبكة سابقا، لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن عدد من الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن، والتي تشمل إنهاء إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، والسماح باستعادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل دون فرض رسوم على المرور.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تعمل باكستان على تسهيل إجراء جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن انتهت المفاوضات المتعلقة بالإنهاء المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، بدون التوصل إلى اتفاق خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وكان كبار المسئولين الأمريكيين والإيرانيين، اجتمعوا في مطلع الأسبوع بباكستان، لإجراء أعلى مستوى من المفاوضات المباشرة منذ عقود.

ولم تسفر المحادثات عن وضع خطة لما سيحدث بعد انتهاء وقف إطلاق النار الحالي المقرر لمدة أسبوعين.