الرئيس الإيراني لدول المنطقة: لا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة إلى دول المنطقة، دعاهم خلالها إلى عدم السماح لـ«الأعداء» بإدارة الحرب من أراضيهم.

وقال، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم السبت: «إذا كنتم تريدون التنمية والأمن، فلا تدعوا أعداءنا يديرون الحرب من أراضيكم».

وأضاف: «أكدنا مرارًا أننا لا نشن هجمات استباقية، لكننا سنرد بقوة إذا استهدفت بنيتنا التحتية».

في المقابل، أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس تدرس جميع الخيارات للرد على ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، مع تفضيل المسار الدبلوماسي.

وشدد على أن دول الخليج تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس، رغم ما تتعرض له، تفاديًا لتوسيع نطاق الصراع.

واعتبر أن إيران تتحمل مسؤولية التصعيد، داعيًا إلى وقف الهجمات فورًا، مؤكدًا أن حق دول الخليج في الدفاع عن النفس مكفول وفق القانون الدولي.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية تمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أن نحو 85% من الصواريخ وُجهت نحو دول الخليج.

وأضاف أن دول الخليج أبلغت طهران بأنها ليست طرفًا في النزاع، مؤكدًا أن القانون الدولي يحظر تعطيل الملاحة في المضايق.