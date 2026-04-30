عودة الشناوي وتواجد زيزو في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق للمباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في الثامنة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج باللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة النادي الأهلي عودة محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، كما تواجد أحمد مصطفى زيزو رغم الشكوك حول جاهزيته البدنية، وعاد عمرو الجزار في ظل الغيابات على مستوى الدفاع.

فيما غاب عن الأهلي محمد هاني للإيقاف، ياسر إبراهيم وكريم فؤاد ويوسف بلعمري للإصابة، ومحمد سيحا ويليسن كامويش لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير و حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري عمرو الجزار – هادي رياض – أحمد عيد و أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – إمام عاشور – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر – أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: محمد شريف ومروان عثمان.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الغد، المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج باللقب في الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، فيما يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.