مسئول يمني: إغلاق باب المندب خيار مطروح في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران

هدد محمد منصور، المسؤول في وزارة الإعلام التابعة للحوثيين، بأن إغلاق مضيق باب المندب "من بين الخيارات" المطروحة للتحرك ضد ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقال، في مقابلة مع قناة "العربي"، إن الجماعة تنسق مع ما سماه "محور المقاومة" بشأن الانخراط في المواجهة، مضيفًا: "نخوض هذه المعركة تدريجيًا، وإغلاق مضيق باب المندب من بين خياراتنا".

وأشار إلى أن ما وصفها بـ"المقاومة اليمنية" باتت ترى أن الوقت مناسب للتدخل، مؤكدًا أن دعم إيران وحزب الله يأتي في إطار اعتبارات "أخلاقية ودينية"، بحسب تعبيره.

ويقع مضيق باب المندب بين اليمن وكل من جيبوتي وإريتريا، ويُعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويُستخدم لعبور السفن التجارية بين آسيا وأوروبا.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم صاروخي باتجاه إسرائيل، هو الأول منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير الماضي، فيما أكدت تل أبيب اعتراض الصواريخ، معتبرة أن ذلك يشير إلى دخول الجماعة على خط المواجهة بشكل مباشر.