ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط 5 متهمين جُدد في واقعة مشاجرة وقعت بين عائلتي "عتمان" و"علوان" بعزبة الحكر بقرية كفر أباظة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، والتي أودت بحياة شخصين.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية قرارا بحبس 7 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين على خلفية المشاجرة التي راح ضحيتها شخصان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في عزبة الحكر بقرية كفر أباظة بمركز الزقازيق، ووفاة شخصين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين مقتل كل من: "حمادة م أ"، 35 عاما، عامل، و"شعبان م"، 22 عاما، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما خلال المشاجرة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص من طرفي المشاجرة قبل ضبط 5 آخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.