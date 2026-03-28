إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على زوجها في الشرقية

أصدرت النيابة العامة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية قرارًا بإخلاء سبيل سيدة بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ في واقعة اتهامها بالتعدي على زوجها وإصابته بسحجات متفرقة بالجسم وجرح سطحي طوله 50 سنتيمتر، جراء مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بعد نحو 3 أشهر من زواجهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغًا من "أحمد و. ال"، 19 عامًا، عامل، يتهم فيه زوجته "رقية ال. م"، بالتعدي عليه؛ ما أسفر عن إصابته بجروح سطحية وجرح بطول 50 سنتيمتر، وذلك بناحية ديرب البلد بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتبين من التحريات الأولية، أن الزوجين تم زواجهما منذ ثلاثة أشهر، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى كلٌّ منهما على الآخر بسبب خلافات زوجية بينهما، فيما جرى نقل الزوج إلى المستشفى، واستلزم الجرح القطعي 50 غرزة طبية لتقطيبه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7638 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2026، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها على ذمة التحقيق.