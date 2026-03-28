مصرع 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة بمرسى علم

أكد مصدر طبي بالبحر الأحمر، أن عدد المتوفين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة بطريق القصير مرسى علم، ارتفع إلى 3 أشخاص.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن كل المصابين وعددهم 21 سائحًا، بالإضافة إلى شخصين مصريين رفضوا الانتقال إلى المستشفى، لافتًا إلى عدم وجود حالات خطيرة.

ونوه المصدر، بمصرع أحمد علي أحمد (21 سنة)، سعيد قطب حسان (48 سنة)، رأفت سيد حسين (21 سنة)، الذين كانوا بالسيارة، وتم إيداع الجثث بمستشفى القصير المركزي.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 10 طريق القصير مرسى علم.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين من جنسيات مختلفة.