نتنياهو: نعتزم فرض سيطرة عسكرية على غزة بالكامل وسنسلم القطاع لقوات مسلحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، على أن تسلّمه لاحقًا لقوات مسلّحة ستتولى إدارته بشكل "سليم".

وردا على سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل ستسيطر على الشريط الساحلي البالغ طوله نحو 42 كيلومتراً، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال نتنياهو: "نحن نعتزم القيام بذلك".

وأضاف: "نحن لا نريد الاحتفاظ به. نريد وجود طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة".

ولم يذكر نتنياهو طبيعة القوة المسلحة التي ينوي إسناد حكم غزة إليها، وما إذا كانت محلية أو خارجية.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم الخميس، لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة من شأنها أن تواجه بمعارضة شديدة سواء على الصعيد الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات المحتجزين لدى حماس، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال مسئول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يجري المجلس الأمني مناقشة مطولة ويوافق على خطة عسكرية موسعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية.

وقال المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في انتظار صدور قرار رسمي، إن أي خطة تتم الموافقة عليها ستنفذ تدريجيا بهدف زيادة الضغط على حركة حماس.