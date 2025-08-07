أكسيوس: إدارة ترامب لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من غزة

نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد، عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من قطاع غزة.

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن الأيام الأخيرة شهدت "معارضةً" أمريكية لهذا الموضوع في المحادثات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة سما الفلسطينية بأن التوتر بين المستويين السياسي والعسكري بلغ ذروته.

ويُصرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اتخاذ خطوة واسعة النطاق لاحتلال القطاع، بينما يُفضّل رئيس الأركان إيال زامير والقيادة العسكرية خطةً أكثر مرونةً تتضمن تطويق مدينة غزة وشن غارات مُحدّدة.

في المقابل، تتظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين وتصرخ ضد التحرك العسكري الواسع النطاق: "عودة المختطفين هي الصورة الوحيدة للنصر".

ومن المتوقع أن يُحذّر زامير في النقاش من أن احتلال القطاع، وخاصةً دون قرارٍ واضحٍ بشأن "اليوم التالي"، قد يُصبح مُعقّدًا ويُؤدّي إلى نتيجةٍ مُعاكسةٍ لما تسعى إليه القيادة السياسية، بل إنه أخبر مُقرّبيه في الأيام الأخيرة أن "احتلال القطاع سيُغرق إسرائيل في دوامةٍ من الفوضى".

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسئولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن احتلال كامل قطاع غزة قد يستغرق سنوات، ويشكل خطرا على حياة المخطتفين.

وأوضح "واللا" أن احتلال غزة يستدعي تجنيد عدد كبير من القوات، والجيش لا يريد السيطرة على السكان.

وتتضمن الخطة المركزية لرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، خمس نقاط رئيسية، هي:

1 - حصار كامل – تطويق مدينة غزة والمخيمات المركزية لقطع المنطقة وعزل القتال.

2 - إطلاق نار كثيف - استخدام قوة نيران كبيرة وتجهيز المنطقة للدخول سيرًا على الأقدام.

3 - عمليات دخول مُدروسة - عمليات دخول مُستهدفة ومُراقبة على مدار الوقت، مع تقليل الخطر على حياة المحتجزين وتقليل الأضرار التي تلحق بالجنود.

4 - تؤكد الخطة على الاستغلال الأمثل لبنية الجيش، بالنظر إلى الاستنزاف في صفوف الجنود والتحديات في قدرة الأدوات.

5 - محاولة تجنب الفخاخ - الحذر الشديد من التورط في عمليات عميقة في قلب مدينة غزة التي تعتبر مفخخة ومحملة بالعبوات الناسفة، مع منع أي ضرر محتمل للمحتجزين.