سيمون بيتر بروك لـ مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما: أبقيتم رؤية والدي كقوة فنية تحيا وتتنفس فى عالمنا

أعرب سيمون بيتر بروك، نجل عبقري المسرح بيتر بروك، عن أسفه الشديد لعدم حضور احتفال مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بمئوية ميلاد والده، مؤكدا أن قلبه معهم فى القاهرة، وأن والده كان صديقا قويا لمصر .

وأشار سيمون خلال رسالة فيديو بثت فى حفل افتتاح المهرجان، إلى أن والده كان دائما يتحدث عن مصر بإجلال، وعن ليالى مصر وشوارعها الدافئة، وبزوغ الفجر فوق الأهرامات الذى جعله يشعر فى هذه اللحظة أن تاريخ البشرية كله كان يتنفس بجانبه، وأن مثل هذه اللحظات ستذكره بأهمية المسرح لأنه مثل مصر، فكلاهما يحوى الكثير من الزمن وألفة نبض القلب الواحد .

وأكد سيمون أن أعمال والده كانت ملهمة من إيمان بسيط ولكن أيضا عميق، وهو أن المسرح هو ملتقى الروح الإنسانية، عابر للحدود وللغات والعادات والتقاليد، مشيرا إلى أن والده سعي إلى الحقيقة والبساطة والترابط، وآمن بأن ممثل واحد فى عمر جيد وجمهور حاضر يمكن أن يصنع عالما كاملا، وقال : "وبينما نحتفل بإرثه، أرى أن نفس الروح تحيا هنا، من خلال جرأة وشجاعة فنانين يمزقون الخوف حتى تفتيته، وسعة صدر الجمهور غير المحدودة" .

واختتم سيمون بيتر بروك حديثه فى رسالته، بتوجيه الشكر للكل القائمين على المهرجان بالنيابة عن عائلته، لأنهم ابقوا رؤية والده حية، لا كذكرى بل كقوة فنية تحيا وتتنفس فى عالمنا.