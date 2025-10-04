الكويت تعلن الإفراج عن 2 من مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود

• وزير الخارجية عبد الله اليحيا لوكالة "كونا": نتابع الإجراءات للإفراج عن المواطن الأخير في أسطول الصمود، وتأمين عودته إلى البلاد

أعلن وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا، السبت، إفراج السلطات الإسرائيلية عن اثنين من أصل ثلاثة من مواطنيه المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "كونا": "تم الإفراج عن اثنين من المواطنين المشاركين في أسطول الصمود، وهما في طريقهما إلى البلاد".

وأضاف الوزير الكويتي: "نتابع منذ اللحظة الأولى وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة التطورات المتعلقة باحتجاز الناشطين المشاركين".

وأكد حرصه الكامل على سلامة جميع المواطنين الكويتيين، و"متابعة الإجراءات للإفراج عن المواطن الأخير في أسطول الصمود العالمي، وتأمين عودته إلى البلاد".

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.