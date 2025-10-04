المجلس الرئاسي الليبي والمجلس الأعلى للدولة يبحثان ملف المناصب السيادية والاستقرار في طرابلس

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، تسريع وتيرة العمل من أجل توحيد المناصب السيادية، وجهود دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن اللقاء جرى لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والتحديات التي تواجه المرحلة الراهنة.

ونقل البيان عن المنفي وتكالة تأكيدهما على أهمية التوافق الوطني لاستكمال المسار السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وبحث الجانبان الرؤية السياسية التي طرحها المنفي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، فضلاً عن بحث سبل تسريع وتيرة العمل على توحيد المناصب السيادية، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة، ويكفل فعاليتها.

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق المشترك، بما يخدم المصلحة العليا للدولة، ويهيئ المناخ المناسب لإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة.