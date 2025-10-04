رئيس البرلمان التركي: تحية لكل بطل في أسطول الصمود العالمي

حيا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، السبت، نشطاء أسطول الصمود العالمي إثر وصولهم إلى تركيا، بعدما احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم لكسر الحصار عن غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها قورتولموش على حسابه في منصة "إن سوسيال" التركية.

وأضاف: "عاد مواطنونا إلى بلادنا بسلام بعدما اعتقلتهم إسرائيل الصهيونية بسبب مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي".

وأعرب رئيس البرلمان التركي عن شكره الجزيل للنشطاء الذين وصفهم بـ"الأبطال الشجعان في الجبهة الإنسانية الواقفين إلى جانب الشعب البريء والمضطهد في غزة".

وقال: "يواصل شعبنا وقوفه إلى جانب المظلومين والأبرياء أينما كانوا في العالم. تحية لكل بطل في أسطول الصمود العالمي".

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

والسبت وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول، قادمة من مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية، وعلى متنها 137 ناشطا بينهم 36 تركيا و23 ماليزيا كانوا ضمن "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم واحتجاز من قبل إسرائيل في المياه الدولية.