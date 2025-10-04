ترامب يدعو حماس للتحرك بسرعة: لن أتهاون مع أي تأخير

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لحركة حماس الفلسطينية من أي تأخير في تنفيذ خطته لقطاع غزة، داعياً إياها للتحرك بسرعة. ووعد في الوقت ذاتة بالتعامل مع الجميع بإنصاف.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "لن أسمح بأي تأخير.. وإن كل الاحتمالات واردة، وهو أمر يعتقد الكثيرون أنه سيحدث، أو بأي نتيجة تُشكّل غزة فيها تهديداً مجدداً، فلنُنجز هذا الأمر بسرعة. سيُعامل الجميع بإنصاف!"، وفقاً لقناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف أن إسرائيل أوقفت القصف مؤقتًا لإتاحة فرصة لإتمام عملية إطلاق سراح الرهائن واتفاق السلام.

وفي السياق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وموفده إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا، السبت، إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة، بعدما وافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي.

وقال المسؤول، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.