الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات بفريق الكرة الأول بالنادي.

وبدأ عبد الرحمن إسماعيل مهامه رسميا منذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث فضل المدير الرياضي، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، تأجيل الإعلان عن تعيينه إلى ما بعد الانتهاء من كافة الصفقات الجديدة.

ويأتي تعيين إسماعيل في إطار خطة العمل المؤسسي التي ينتهجها المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، والتي تعتمد على الاستعانة بكوادر قادرة على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للفريق الأبيض.

وأدى عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله على أكمل وجه، حيث بذل مجهودات كبيرة في ملف التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب ملف تسويق اللاعبين الراحلين، وذلك بما يتماشى مع رؤية المدير الرياضي للفريق.