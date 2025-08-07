عائلات المحتجزين والحريديم يتظاهرون أمام مقر الحكومة الإسرائيلية

تظاهر العشرات أمام مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس بالتزامن مع اجتماع يبحث مستقبل الحرب على غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتظاهرين يطالبون الحكومة بعدم احتلال غزة والعمل على إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي نفس السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شوارع ومفارق رئيسة في إسرائيل مغلقة في هذه الأثناء بسبب مظاهرات تنقسم إلى قسمين، هما: الحريديم، الذي يتظاهرون ضد اعقتال المتهرّبين من الخدمة العسكرية، وعائلات المحتجزين التي تتظاهر ضد قرار توسيع الحرب واحتلال غزة.

ويأتي هذا فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اجتماع الكابنيت الإسرائيلي قد بدأ لاتخاذ قرار حول المرحلة المقبلة في غزة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اجتمع على انفراد مع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قبل اجتماع الكابينيت السياسي الأمني، مساء الخميس، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما التقى نتنياهو، أمس الأربعاء، بوزيرة النقل، ميري ريجيف.

وكان نتنياهو قد قال، يوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، على أن تسلّمه لاحقًا لقوات مسلّحة ستتولى إدارته بشكل "سليم".