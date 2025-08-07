الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 "تابع"، الصادر في 7 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 422 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجـب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة الأولى: يجدد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عـام اعتباراً من 7-8-2025.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 32 "تابع"، الصادر في 7 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 423 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف محمد عبد الغنى محمد عبد الرازق بالقيام بأعمـال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة الأولى: يُجدد تكليف محمد عبد الغني محمد عبد الرازق بالقيام بأعمل نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.