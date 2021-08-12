الإسماعيلي: قرار رفض إذاعة مباراتنا أمام الزمالك مطلب جماهيري

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يرفض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إذاعة مباراة الفريق القادمة أمام الزمالك في الدوري بسبب المستحقات المتأخرة من الشركة الراعية.

ويستضيف ستاد الإسماعيلي قمة ولاد العم بين الإسماعيلي والزمالك باللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد صرح اليوم الخميس لإذاعة (أون سبورت) قائلًا:" من حقنا رفض إذاعة مباراة الزمالك فهو مطلب جماهيري للضغط على الشركة الراعية من أجل تسديد بقية المستحقات المتأخرة للنادي".

وأضاف:" نعاني من أزمة مالية طاحنة، وبالطبع حصولنا على بقية مستحقاتنا من الشركة الراعية يساهم في تدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل".

وأكمل:" الشركة الراعية وعدت إدارة الإسماعيلي بتسديد المستحقات في وقت سابق ولكن هذا لم يحدث".

وأتم:" الإسماعيلي في حاجة لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين في الفترة المقبلة، ومواجهة الزمالك هي مباراة الموسم لذلك نتمنى أن تنتهي الأمور في أسرع وقت مع الشركة الراعية".

ويتصدر الزمالك قمة الدوري العام برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.