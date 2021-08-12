 ولي عهد أبوظبي يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويعرض الدعم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي عهد أبوظبي يعزي رئيس الجزائر في ضحايا حرائق الغابات ويعرض الدعم

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:29 ص

أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، عن خالص تعازيه إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ضحايا حرائق الغابات التي يشهدها عدد من مناطق الجزائر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، أن بن زايد أكد خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع تبون، على تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة.

وأعلن تبون أمس الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم على خلفية مقتل عشرات المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.


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