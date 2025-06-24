نشبت مشاجرة بين طبيبين داخل إحدى العيادات الخاصة بشارع الجمهورية بمحافظة بورسعيد، بسبب خلافات شخصية بينهما.
وكان اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طبيبين في عيادة خاصة، أسفرت عن إصابتهما بجروح سطحية.
وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الطبيبين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، فيما تقرر سحب عينات دم منهما لإجراء التحاليل اللازمة.
وكشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد، أن طرفي المشاجرة هما الدكتور "مينا" والطبيب "شريف"، والذي يعمل طبيبًا صيدليًا مناوبًا بقسم الطوارئ في مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الشرق، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.