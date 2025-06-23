زوجة نتنياهو تنشر صورة لأسدين وتعلق: حرب إسرائيل ليست مع الشعب الإيراني

نشرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، صورة لأسدين مع علم إسرائيل وعلم «الأسد والشمس» الإيراني على صفحتها في «إنستجرام»، في إشارة إلى كلام زوجها بنيامين نتنياهو.

وكتبت، تعليقًا على الصورة: «إلى الشعب الإيراني، كما يقول زوجي نتنياهو في كثير من الأحيان، أنتم مواطنو إيران ورثة ثقافة رائعة، أمة موهوبة، مليئة بالإنجازات ولها تاريخ غني».

وأضافت: «حرب إسرائيل ليست مع شعب إيران، معركتنا مع نظام استبدادي يضطهدكم، وليست معكم. نؤمن بمستقبل يسوده السلام والحرية والصداقة بين شعوبنا»، بحسب مزاعمها.

والسبت الماضي، فوجئ إسرائيليون في القدس الغربية بوجود زوجة رئيس الوزراء بينهم في المخبأ؛ إذ دخلت مهرولة مع حراسها الشخصيين من الشاباك، بعدما باغتتها الصواريخ الإيرانية، أثناء وجودها في مركز تجميل قريب، وفق ما كشف موقع «واللا» العبري.

وتناول الإعلام العبري الواقعة أمس الأحد، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بصور ظهرت فيها سارة دون مكياج.

وأشار الموقع إلى أن زوجة نتنياهو، ترتاد صالونات التجميل الشهيرة في تل أبيب، رغم أن لديها فريقاً خاصاً بتلك الشئون يتقاضى رواتبه من ميزانية مجلس الوزراء.

واستذكر الموقع أن سارة سبق أن حوصرت ذات مرة وهي في صالون لتصفيف الشعر حوالي 4 ساعات، حينما علم متظاهرون مناوئون للحكومة أنها في المركز، وانتظروها خارجاً لساعات؛ ما اضطرها للبقاء داخل الصالون حتى تدخلت الشرطة والشاباك.