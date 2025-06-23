مانشستر سيتي يكتسح العين في مونديال الأندية

تغلب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على العين الإماراتي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الإثنين، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب مرسيدس، متوسطة المستوى، وسط سيطرة من جانب مانشستر سيتي على معظم مجرياتها، كما شهدت مشاركة رامي ربيعة أساسيًا مع العين، فيما تواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، عن طريق تسديدة رائعة من إلكاي جندوجان من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل كلاوديو إتشيفيريا الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع، حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، بعد دفع من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء لأحد لاعبي السيتزنز، ليسجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 73، نجح إلكاي جندوجان في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه، فيما سجل أوسكار بوب الهدف الخامس في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بينما سجل ريان شرقي الهدف السادس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى النقطة السادسة التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بفارق الأهداف عن المتصدر، يوفنتوس الإيطالي، فيما يتواجد العين الإماراتي في المركز الأخير بلا نقاط مع الوداد البيضاوي المغربي.