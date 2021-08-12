أشرف زكي عن إطلاق اسم سمير غانم على أحد الكباري: نسجد لله شكرًا على السيسي

ثمّن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، التوجيه الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم، على أحد الكباري الجديدة بمشروعات الطرق شرقي القاهرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء: "والله الكلمات تعجز عن وصف كلمات التقدير والاحترام والحب للرئيس على تقديره للقوى الناعمة".

وأضاف أن شعور الأسرة الفنية تحوّل بعد توجيه الرئيس من حزن إلى فرح، موضحًا أن هذا التكريم حمل رسالة بأن الجهد الذي يبذله الفنانون لن يذهب هدرًا، وأنه سينال التقدير.

وتوجه زكي، باسمه وأسماء كل الفنانين، بالشكر للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة التي حملت معنى جبر الخواطر لهذه الأسرة، في إشارة إلى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز هذا الأسبوع، بعد أقل من ثلاثة أشهر وفاة زوجها سمير غانم.

وتابع: "الرئيس مهموم بهذا الشعب وهذه الأرض.. نركع لله ونسجد ونشكر على أن هذا الرجل (السيسي) هو ابن مصر البار وهو مهموم بها على هذا النحو".

وأكد النقيب، وقوف كافة فناني مصر إلى جانب الرئيس السيسي، قال: "شاور بس هتلاقينا تحت أمرك في كل لحظة".

وكان الرئيس السيسي، قد وجَّه - الأربعاء - بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.