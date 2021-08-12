البرهان وأردوغان يتناولان سبل تعزيز التعاون القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم، لقاءا ثنائيا مغلقا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، رحب الرئيس التركي بزيارة رئيس مجلس السيادة، مشيرا إلى حرصه على متانة العلاقات الأزلية بين البلدين والشعبين.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للرئيس التركي على حفاوة الاستقبال، لافتا إلى تطلع السودان إلى علاقات ثنائية من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له، اليوم، إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في استقباله بالقصر الرئاسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين بالدولة، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، بحضور عدد كبار من المسؤولين بالدولة.