اعتقال مهربين أوزباكيين حاولا تهريب مهاجرين إلى النمسا

أعلن وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم الخميس، أن قوات الشرطة ألقت القبض على اثنين من مهربي البشر.

وأوضح كارنر أن المهربين هما أوزبكي يبلغ من العمر 38 عامًا سعى الى تهريب سبعة أفغان وهندي واحد من المجر إلى النمسا في منطقة أوبيرفارت بشكل غير قانوني، والمهرب الآخر من نفس الجنسية حاول تهريب خمسة أتراك وعراقيين في منطقة نويزيدل أم سي.

وذكر الوزير أنه منذ بداية العام الجاري تم اعتقال أكثر من 325 مهربًا في جميع أنحاء البلاد بفضل النشر الفعال للشرطة.

ونوه الوزير إلى أن الشرطة تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة تهريب البشر بدوريات حدودية مشتركة على الحدود النمساوية المجرية واستخدام الطائرات بدون طيار.

وشدد كارنر على أن "الضوابط على حدود النمسا والتي يتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع المجر ودول غرب البلقان هي إجراء مهم في مكافحة الجريمة المنظمة ومن يقفون وراءها".