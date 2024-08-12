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ارتفعت أسعار الأسمنت، بينما استقرت أسعار الحديد في المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024.

- جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:



ارتفع سعر طن أسمنت النصر30جنيها ليسجل 2280 جنيها.

‏‎وصعد سعر طن أسمنت وادى النيل 50جنيها ليسجل 2220 جنيها.

‏‎وزاد سعر طن أسمنت المخصوص 35 جنيها ليسجل 2285 جنيها.

‏‎وارتفع سعر طن أسمنت السويس 40 جنيها ليسجل 2320 جنيها.

‏‎وصعد سعر طن أسمنت السويدي 50 جنيها ليسجل 2550 جنيها.

‏‎وارتفع سعر طن أسمنت حلوان 45 جنيها ليسجل 2300 جنيه.