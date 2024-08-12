أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد أنه يتابع عن كثب مع الجهات المحلية والغرفة الأمنية المشتركة بين الداخلية وقيادة الجيش، مستجدات الأوضاع في مدينة الكفرة.

وقال في بيان نشره على منصة "X": "نتابع بحرص شديد مع الجهات المحلية والغرفة الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية وقيادة الجيش مستجدات أوضاع المواطنين والمقيمين والنازحين في مدينة الكفرة والأضرار الناتجة عن تقلبات أحوال الطقس وهطول كميات كبيرة من الأمطار على المدينة".

وأضاف: "أصدرنا تعليماتنا بضرورة تقديم إحاطة مستمرة على مستجدات الوضع وتسخير كافة الإمكانيات لتجاوز الأزمة الراهنة بالمدينة والتأكيد على سلامة المواطنين عبر تكاثف جميع الجهود".

وأفاد بأنه وجه الوزارات المعنية بضرورة متابعة الوضع داخل المدينة ومساعدة المواطنين والمقيمين على تجاوز الوضع.

كما حذر من احتمالية زيادة كميات الأمطار الساعات القادمة بحسب الجهات المختصة وأوصى بالابتعاد قدر الإمكان عن أماكن جريان الأودية في المنطقة حفاظا على سلامتهم مع زيادة كميات الأمطار المتوقع هطولها.

من جهته، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع الوزارات والهيئات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى وتسخير كافة الإمكانيات للانتقال بها إلى بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وأكد الدبيبة على ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات محدثة أضرارا كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية بالمدينة.

وشهدت مدينة الكفرة في جنوب شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة بشكل غير مسبوق ما أدى إلى حدوث سيول جارفة أغرقت أجزاء واسعة من المدينة متسببة في خسائر مادية هائلة في ممتلكات المواطنين.