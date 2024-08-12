 شولتس يطالب في اتصال هاتفي مع بزشكيان بتجنب زيادة التصعيد في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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شولتس يطالب في اتصال هاتفي مع بزشكيان بتجنب زيادة التصعيد في الشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 5:34 م

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إيران إلى العمل على تجنيب منطقة الشرق الأوسط المزيد من التصعيد العسكري.

ونقل متحدث حكومي ألماني عن شولتس قوله خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يجب كسر دوامة العنف في المنطقة الآن، لافتا إلى أن أي شيء آخر ينطوي على خطر لا يمكن التنبؤ به بالنسبة لدول المنطقة وشعوبها.

وأضاف المتحدث أن شولتس أعرب خلال الاتصال عن قلقه الكبير حيال إمكانية نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة، وأوضح أنه يجب الآن تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، وقال :" هذا سيكون بمثابة إسهام مهم في خفض التصعيد الإقليمي".


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