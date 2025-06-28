السودان: وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان

أدى وزيرا الدفاع والداخلية الجديدين في السودان، اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، السبت، وذلك بحضور رئيس الوزراء إدريس كمال.

وكان إدريس أصدر هذا الأسبوع، قراراً بتعيين الفريق حسن داؤود كيان وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيراً للداخلية.

وحضر مراسم أداء القسم أيضاً، الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن وزير الدفاع الجديد عبّر في تصريحات عن "تقديره العميق لقيادة الدولة على الثقة التي أولتها له بتكليفه وزيراً للدفاع"، لافتاً إلى أن "البلاد تمر بظروف صعبة تتطلب وحدة الصف للحفاظ على وحدة أراضي السودان"، بحسب موقع الشرق الاخباري.



الأمن وسيادة السودان

وأكد وزير الدفاع الجديد "حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والدفاع عن سيادة السودان"، وقال: "سنعمل بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعات الشعب السوداني" بحسب البيان.



وقال حسن داؤود كيان: "نطمئن الشعب السوداني بأننا سنكون يداً أمينة على وحدة البلاد وسنسعى لتحقيق حكم السودان بالقانون ومحاسبة كل من يقصر فى مهامه" مشدداً على أهمية وحدة الصف الوطني لبناء السودان،

كما أشاد وزير الدفاع الجديد بـ"تضحيات وبسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية للذود عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته".

وشدد وزير الدفاع الجديد في السودان، على ضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار لإحداث التنمية المنشودة، مؤكداً أن القوات المسلحة ستعمل على سد الثغرات وحماية الاقتصاد السوداني والمحافظة على مكتسبات البلاد.

من جانبه، أشار الفريق بابكر سمرة مصطفى علي، وزير الداخلية السوداني، إلى أن السودان يمر بتحديات أمنية مؤكداً قدرة الدولة على تجاوزها، مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مضيفاً أن "القوات المسلحة قادرة على حسم المليشيا الإرهابية ودحرها"، وفق تعبيره.

وأشار إلى دور وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة في بسط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم وضع خطة أمنية إسعافية لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.