رئيسا روسيا وإيران يؤكدان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين معا على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون.

وقال بزشكيان خلال هذا اللقاء، إن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو "قادرة بلا شك على تعزيز وتوسيع نطاق تفاعلاتنا"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني: "ازداد مستوى تفاعلنا مع توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة، التي وقعت على المدى الطويل، كما تمت الموافقة على المعاهدة الأوراسية في برلماننا، وهذا بدوره سيزيد من نموّنا الاقتصادي وتفاعلاتنا الاقتصادية".

وأكد: "أنا شخصيا أتابع الاتفاقيات المبرمة، وأسعى جاهدا لإزالة جميع العقبات التي تعترض طريقنا".

وختم بقوله: "يمكن لتبادل الخبرات بين بلدينا أن يتبلور، ويمكن إنشاء منصات مناسبة جدا لتوسيع علاقاتنا، سواء من حيث الإدارة أو العلوم أو الخبرات.

وقال الرئيس الروسي بدوره خلال هذا اللقاء: شهد التبادل التجاري بين إيران وروسيا نموا بنسبة 13% في عام 2024، ونموا بنسبة 11.4%في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضاف بوتين: "نولي أهمية بالغة لتوسيع العلاقات الإنسانية، يختار عدد كبير من الطلاب الإيرانيين روسيا للدراسة، حيث تضاعف عدد الطلاب الإيرانيين في روسيا ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وطهران على تواصل دائم بشأن مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيسان بوتين وبزشكيان وقعا في أبريل العام الجاري على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في يوليو.