ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق المدمر في هونج كونج إلى 83 قتيلا

واصل رجال الإطفاء، اليوم الخميس، مكافحة حريق اندلع في مجمع سكني يضم أبراجا شاهقة الارتفاع في هونج كونج لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 83 قتيلا على الأقل في أحد أكثر الحرائق دموية في التاريخ الحديث للمدينة.

وواصل رجال الإنقاذ التنقل من شقة إلى أخرى وهم يحملون المصابيح اليدوية في الأبراج المحترقة، بينما استمر الدخان الكثيف في التصاعد من بعض النوافذ في مجمع "وانج فوك كورت"، وهو مجمع سكني مكتظ يضم آلاف السكان في منطقة تاي بو، إحدى الضواحي الشمالية بالقرب من حدود هونج كونج مع البر الرئيسي، في الوقت الذي لم يتضح فيه عدد الأشخاص المفقودين أو المحاصرين.

وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، إن التواصل انقطع مع 279 شخصا صباح اليوم الخميس.

ولم تقدم السلطات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أي تحديثات بشأن الأشخاص المفقودين أو عدد الذين ما زالوا داخل المباني المتضررة.

وأظهرت أحدث مقاطع فيديو رجال الإنقاذ وهم يبحثون في بعض الشقق في الظلام.

ولا تزال تظهر ألسنة لهب برتقالية من داخل العديد من نوافذ المبنى، رغم أن المجمع بأكمله أصبح الآن في معظمه ركاما محترقا.

ويسعى رجال الإطفاء إلى السيطرة على النيران منذ بعد ظهر أمس الأربعاء، عندما بدأ الحريق، حسبما تردد، في سقالات من الخيزران وشبكات بناء ثم انتشر عبر سبعة من أصل ثمانية مبانٍ في المجمع.

وقالت السلطات بعد ظهر اليوم الخميس، إنه تم إخماد الحرائق في أربعة مبانٍ بشكل فعال، بينما أصبح الحريق في الأبراج الثلاثة المتبقية تحت السيطرة.