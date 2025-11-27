فلسطين: إعدام الشابين بجنين جريمة حرب إسرائيلية مكتملة الأركان

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، أن إعدام الجيش الإسرائيلي شابين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعقيبا على مقطع مصور تداولته منصات إعلامية فلسطينية، يظهر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار من مسافة صفر، نحو شابين فلسطينيين، في مدينة جنين، بعد أن رفعا أيديهما واستسلما للجيش.

وقالت الوزارة، إن "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين تشكل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان".

وأكدت أن الجريمة تعد "انتهاكا صارخا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية".

ورأت الوزارة أن عملية الإعدام "امتداد مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق، تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة".

وطالبت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، "بالتحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وردع الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بما فيها من خلال قوات حفظ سلام أممية".

وحثت على "الشروع في ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسئولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي".

وأكدت الخارجية أنها "ستواصل بكل قوة تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لفضح هذه الجرائم، وتثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف".

وذكرت مصادر محلية للأناضول، أن الحادثة وقعت الخميس، في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين، خلال اقتحام موسع للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشئون المدنية (حكومية) أبلغتها بـ"استشهاد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاما)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاما)، برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما".

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، للأناضول، إن الجيش "لم يسمح لأحد بالاقتراب من المكان، ومنع سيارات الإسعاف من نقل الشابين"، مضيفا أن "الشابان رفعا أيديهما للجيش الذي أطلق النار عليهما".​​​​​​​

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه يجري تحقيقا ميدانيا في ظروف الحادثة، زاعما أن الشابين كانا مطلوبين وأن القوات حاصرتهما لساعات قبل أن يطلق النار عليهما بعد خروجهما من المبنى.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع اعتداء إسرائيلي واسع بدأ الجيش بشنه الأربعاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في محافظتي جنين وطوباس، ضمن تصعيد مستمر في الضفة منذ أكثر من عامين.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا آخرين، واعتقال ما يزيد على 20 ألفا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 8 أكتوبر 2023.