ميرتس ينتقد عزم ترامب عدم دعوة جنوب إفريقيا لحضور قمة العشرين المقبلة

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى النسخة القادمة من قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في فلوريدا.

وقال ميرتس، في برلين اليوم الخميس، إن "الحكومة الأمريكية تتخلى بلا داعٍ عن نفوذها، بما في ذلك نفوذها في جزء من العالم يزداد أهمية".

وأضاف أنه سيعمل، خلال محادثاته مع ترامب حتى موعد القمة المقرر في ديسمبر 2026، على إقناعه بالتراجع عن قرار الاستبعاد.

وأكد ميرتس، أن مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية والناشئة الكبرى، تعد إحدى أهم الأطر متعددة الأطراف، ورأى أنه لا ينبغي تقليصها دون وجود حاجة إلى ذلك.

وقال رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، إن دول المجموعة "مهمة، وبالطبع سألبي دعوة الرئيس الأمريكي، لكن حتى ذلك الحين سأحاول إقناعه بدعوة حكومة جنوب إفريقيا أيضا".

وكان ترامب كتب أمس الأربعاء على منصة "تروث سوشال" أنه لن يتم توجيه دعوة إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة العشرين المقبلة، وذلك بناءً على أمره؛ وسيتم عقد القمة المقبلة للمجموعة في أحد فنادق ترامب، وهو فندق "ترامب ناشيونال دورال ميامي".

واتهم الرئيس الجمهوري جنوب إفريقيا مجددا بارتكاب إبادة جماعية ضد المزارعين البيض، وهي رواية ينفيها الخبراء وحكومة جنوب إفريقيا بشكل قاطع.

وفي هذا السياق، كانت الولايات المتحدة قاطعت أيضا قمة مجموعة العشرين لهذا العام، التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في جوهانسبرج، العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.