أوكرانيا تتهم القوات الروسية بإعدام خمسة أسرى حرب

أعلن مكتب المدعي العام في كييف، اليوم الخميس، مقتل خمسة أسرى حرب رميا بالرصاص على يد جنود روس في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الحادث وقع صباح اليوم على طول خط الجبهة بالقرب من بلدة هوليايبول.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام أنه تم فتح تحقيقات للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وجريمة حرب.

ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، قامت القوات الروسية سابقا بقتل عدة عشرات من الجنود الأوكرانيين بعد أسرهم.



ووجهت إلى القوات الأوكرانية أيضا بعض الاتهامات بارتكاب انتهاكات مماثلة، وإن كان ذلك على نطاق أصغر.