رئيس وزراء الهند يستقبل بوتين خلال زيارة رسمية الأسبوع المقبل

من المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى نيودلهي يومي 4 و5 ديسمبر بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وأعلن كل من الكرملين والحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أن المفاوضات ستنصب على توسيع "الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة" بين البلدين.

وتعد الهند من أكبر الدول التي تستورد النفط الروسي.

وتستخدم روسيا عائدات مبيعات النفط لتمويل حربها ضد أوكرانيا، والتي دعا مودي مرارا إلى إنهائها.

ويرتبط مودي، الذي زار موسكو وقازان "عاصمة جمهورية تتارستان الروسية" العام الماضي، بعلاقات وثيقة مع بوتين منذ فترة طويلة.

وقال الكرملين إن المحادثات في نيودلهي ستركز على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومن المقرر توقيع إعلان مشترك ومجموعة من الوثائق السياسية والاقتصادية.