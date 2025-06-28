أقدم عناصر الأمن في جامعة "سيانس بو" الشهيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، على إنزال طالب من منصة حفل التخرج بالقوة، بعدما اتهم جامعته بالتواطؤ في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وفي بيان نشرته جمعية النشاط الطلابي من أجل فلسطين، عبر حسابها على "إنستجرام"، أفادت بأن إدارة الجامعة منعت في اللحظة الأخيرة طالبًا من إلقاء كلمة كان يعتزم من خلالها الحديث عن القضية الفلسطينية خلال حفل التخرج الذي أقيم أمس الجمعة.

وذكرت الجمعية أن عناصر الأمن قاموا بإخراج الطالب بالقوة إلى خارج مبنى الحفل، مستغلين لحظات عدم تشغيل الكاميرات لتوجيه ركلات له وإطلاق عبارات مهينة بحقه، حسب تعبير البيان

وأشارت الجمعية إلى أن إدارة الجامعة منعت الطالب من العودة للمشاركة في الحفل، كما استدعت الشرطة لإخافته، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أن "سيانس بو" باتت منذ بداية الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، مركزًا لاحتجاجات طلابية متواصلة تضامنًا مع فلسطين، مشيرة إلى أن الطلاب يطالبون الجامعة بقطع علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية.

واتهم البيان إدارة الجامعة برفض جميع هذه المطالب، واتباع "سياسات تعسفية" بحق الطلاب الناشطين، من خلال فرض عقوبات تأديبية وقرارات فصل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية على مواقع التواصل، الطالب أثناء وقوفه على المنصة بعد تسلمه شهادته، وهو يرفع لافتة كُتب على أحد جانبيها "سيانس بو تدعم الإبادة"، وعلى الجانب الآخر "لا للنسيان ولا للغفران".

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص يحاول انتزاع اللافتة من يد الطالب لكنه لم ينجح.

وسرعان ما تدخل عناصر الأمن وقاموا بإنزال الطالب بالقوة من على المنصة، وجرّه من ذراعيه وساقيه إلى خارج القاعة.

وأثناء إخراجه، صرخ الطالب قائلًا: "كنا نخطط لإلقاء كلمة عن فلسطين. أرجوكم، ساعدوني لأتمكن من إلقاء كلمتي. فلسطين حرّة".